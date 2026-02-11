сегодня в 10:00

Гитарист из Лобни стал лауреатом международного конкурса «Гитара России»

9 февраля в Воронеже завершился XIII Международный конкурс-фестиваль «Гитара России», собравший талантливых исполнителей со всей страны и из-за рубежа. Воспитанник Лобненской детской школы искусств Владимир Климчук блестяще выступил на престижном творческом состязании, завоевав звание Лауреата III степени, сообщает пресс-служба администраии муниципалитета.

Мальчик готовился к конкурсу под руководством педагога по классу гитары Галины Койновой.

Напомним, Лобненская детская школа искусств находится по адресу: улица Ленина, 15а. Учреждение ведет свою историю с 1966 года. Воспитанники школы — постоянные участники и лауреаты конкурсов, фестивалей и концертов различного уровня.

