Гидрометцентр РФ: мокрый снег и гололедица будут в Московском регионе 10 апреля

Днем 10 апреля в Москве и области будет от двух до четырех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В четверг днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидаются умеренные осадки, среди которых мокрый снег. Также будет гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от четырех до двух градусов мороза. Ожидается облачная погода, небольшой снег, местами гололедица. Ветер западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее синоптики пообещали теплую и солнечную погоду в Москве на Пасху. В 2025 году ее отмечают 20 апреля.