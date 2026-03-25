Гиблое дело: психолог объяснила, как не стать лудоманом

Чтобы не попасть в игровую зависимость, важно чувствовать контроль над собственной жизнью и наполнять ее реальными действиями, сообщила РИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Чтобы самому не втянуться в это гиблое дело, нужно всего лишь иметь возможность управлять своей жизнью. Познавать себя через реальные контакты, через действия, через события, за которые вы сами отвечаете и которые сами выбираете. Когда ваш день наполнен тем, что вам действительно интересно, когда вы чувствуете себя автором — у вас просто не остается желания искать иллюзию управления в ставках», — сказала Гладких.

Она добавила, что лудомания — это не просто дурная привычка, это серьезная зависимость.

«В ее основе лежит мощнейший биохимический механизм: когда человек делает ставку и получает результат, в его мозге выбрасывается огромное количество дофамина — гормона, который дарит ощущение эйфории, кайфа, чувство, что ты управляешь своей жизнью. „Я что-то делаю — я получаю результат. Я автор своего решения“. Именно это ощущение управления становится основой зависимости», — пояснила психолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.