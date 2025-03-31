Для Салавата Тимиргалина Родина — это страна Россия и родной Можайск, где живут его родители, любимая жена и две дочери.

«Когда-то в детстве я спросил свою маму: „Вот я родился в Казахстане, по национальности башкир, живу в России. Мама, где моя родина?“, — рассказывает Салават. — И мама мне ответила: „Там, где твои родители“. И добавила: „Ищите счастье у ног матерей своих“. В детстве, приезжая в деревню, Салават с матерью часто навещали своих родственников, бывших участников Великой Отечественной войны, дедов по отцу, — Рахимьяна и Шарипа Тимиргалиных. А вот погибшего дедушку по матери Галимзяна Шайхинурова он никогда не видел, но в свое время приложил все усилия, чтобы найти место гибели прадеда и вместе с родителями дважды посещал братское воинское захоронение в Орловской области», — сказал он.

После окончания 10-го класса Салават поступил в Санкт-Петербургское военное училище, где уже учился его старший брат. После училища он приобрел еще и гражданскую профессию инженера-строителя, окончив заочно Московский строительный институт. В должности мастера строительных и монтажных работ Салават Тимиргалин работал в Можайском строительно-монтажном управлении, затем инженером по техническому надзору в строительной организации «ТРЕСТ-25». Через несколько лет его назначили заместителем, а затем генеральным директором Уваровской ПМК-46, занимавшейся строительными и отделочными работами в Можайском районе. В октябре 2022 года он вступил в ряды Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации в качестве добровольца для участия в специальной военной операции.

Салават мечтает вернуться домой с победой, как когда-то в 45-м вернулись в Россию его деды. Он будет счастлив припасть к ногам мамы и любимой жены, расцеловать дочерей, обнять отца и своих друзей, крепко пожать руки коллегам по работе.

Указом Президента Российской Федерации участник специальной военной операции Салават Тимиргалин за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации был награжден медалью Суворова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.