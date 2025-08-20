Герой РФ, почетный гражданин Подмосковья Сергей Чемезов отмечает день рождения

Он родился 20 августа 1952 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1975 году с отличием окончил Иркутский институт народного хозяйства, позднее — Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. Доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук.

С 1980 по 1988 гг. — работал в Экспериментально-промышленном объединении «Луч» в СССР и Германской Демократической Республике. С 1988 по 1996 гг. — заместитель гендиректора внешнеторгового объединения «Совинтерспорт». С 1996 по 1999 гг. — начальник управления внешнеэкономических связей управления делами президента РФ.

С 1999 по 2001 гг. — гендиректор федерального государственного унитарного предприятия «Промэкспорт». С 2001 по 2007 гг. — первый заместитель гендиректора, позднее гендиректор федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт». С 2007 года по настоящий момент Чемезов является руководителем Государственной корпорации «Ростех».

На территории Московской области располагаются и успешно работают предприятия «Ростеха»: Луховицкий авиационный завод имени П. А. Воронина, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, Раменский приборостроительный завод, НПП «Исток» им. А. И. Шокина, Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Красногорский завод имени С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла и другие.

Чемезову присвоено звание Героя Российской Федерации. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I–IV степеней, орденом Дружбы, орденом Почета, наградами иностранных государств.

Постановлением губернатора Подмосковья от 16 августа 2022 года № 257-ПГ ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».