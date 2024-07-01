Гендиректор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец рассказал о будущем рынка труда

Гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал об опыте компании в работе с молодежью, цифровых технологиях в обучении, наиболее востребованных специальностях и дал советы начинающим сотрудникам, сообщает РБК .

По словам гендиректора компании, со временем приоритеты соискателей меняются — начинают приобретать значение экологическая и социальная ответственность работодателя, а также его забота о здоровье сотрудников. Компания помогает модернизировать в регионах социнфраструктуру и создавать комфортные условия для жизни. Будущие профессионалы получают возможность через программы стажировок и практики с перспективой трудоустройства погрузиться в современную производственную среду. На Омском заводе смазочных материалов работают двухлетние стажировки, после которых студенты готовы к работе на современном предприятии. На базе СибАДИ открывают экспертный центр G-Profi для испытаний смазочных материалов и отслеживания состояния техники и транспорта.

«Ребята смогут участвовать в работе высокотехнологичного центра во время учебных практик. Это отличное научное и практическое подспорье в подготовке студентов», — отметил Скоромец.

Сотрудники проводят для старшеклассников интерактивные семинары с использованием VR-технологий, лекции и экскурсии, помогающие в профориентации. Виртуальную реальность также используют для повышения квалификации сотрудников.

С начала работы специалистов компании сопровождает программа развития, погружающая в процессы. Потом происходит планирование обучения — доступно более 1 тыс. очных программ по 40 направлениям и 400 онлайн-курсов.

В больших современных компаниях есть возможности быстрого карьерного роста. На предприятиях «Газпромнефть-СМ» присваивают квалификационные категории. Многое также зависит от самого сотрудника и его мотивации.

«Специалисты проходят обучение, сдают экзамены и в результате не только повышают профессиональные знания и навыки, но и поднимаются на следующую карьерную ступень», — подчеркнул Скоромец.

Начинающим сотрудникам он посоветовал не бояться трудностей, а использовать их как точки профессионального роста.

«Будущее рынка труда за мультидисциплинарными специалистами, которые будут комбинировать навыки, непрерывно обучаться, применять межотраслевые и гибкие подходы», — уточнил гендиректор компании.