Гендиректор банка HSBC Куинн решил уйти с поста после 5 напряженных лет работы

62-летний гендиректор банка HSBC Ноэль Куинн заявил, что после напряженных 5 лет работы для него настал подходящий момент найти баланс между личной жизнью и трудом. Об этом сообщает РБК .

Куинн останется на своем посту, пока гендиректору не найдут замену. Совет банка уже начал официальный процесс поиска преемника. В организации рассматривают различные кандидатуры.

Как уточнил Куинн, он начал работать в банке 37 лет назад и не думал, что достигнет такого высокого положения.

«Я горжусь тем, чего мы достигли, и это стало возможным только благодаря таланту и преданности делу сотрудников HSBC», — добавил руководитель.

Глава совета директоров HSBC Марк Такер считает, что Ноэль Куинн привел в исполнение стратегию трансформации, а также он создал более простой и целенаправленный бизнес, который дает более высокую прибыль.