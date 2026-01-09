«Где мои деньги?» Ипотечный брокер «кинула» москвичку на 30 млн рублей

Ипотечный брокер вогнала жительницу Москвы в долги на 30 млн рублей. Попытка решить вопрос напрямую привела лишь к конфликту, сообщает Baza .

Москвичка Регина познакомилась с ипотечным брокером Екатериной К. на курсе, где изучала бизнес-модель по строительству домов для последующей посуточной аренды. Брокер предложила Регине помощь с одобрением кредита и быстрым выходом на выгодные сделки.

Первые 20 сделок прошли без проблем — клиентка продолжала переводить деньги на личные счета брокера. Но вскоре процесс замедлился. По словам пострадавшей, Екатерина начала грубо отвечать на вопросы и угрожать прекращением сотрудничества. Регине даже пришлось заплатить 450 тыс. рублей в качестве «гарантии отсутствия проблем» с прошлыми операциями.

После прекращения новых сделок Регина решила самостоятельно проверить их статус. Оказалось, что никакие процедуры не проводились, а подрядчики утверждали, что не подписывали никаких документов с брокером и не получали от него денег. Попытка урегулировать вопрос напрямую лишь усугубила конфликт.

Регина требует вернуть 30 млн рублей за брокерские услуги, которые ей не были предоставлены. Кроме того, они с маленьким ребенком могут лишиться жилья и вынуждены выплачивать кредиты за средства, удержанные брокером. Екатерина посоветовала пострадавшим обратиться в суд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.