Газете «Грань» в Раменском исполняется 35 лет

В это воскресенье, 16 ноября, в ДК им. Воровского состоится творческий вечер, посвященный 35-летию местной газеты «Грань». Уже 35 лет ее знают и любят раменчане. Все эти годы ее главный редактор — Иван Ступников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В интервью Раменскому радио он рассказал, что написал первую заметку лет в девять. Эссе о том, как грустно встречать Новый год без родителей, попало в местную газету. Позже старший товарищ-журналист посоветовал ему больше читать и вести дневник. Юноша прислушался и даже поступил на журфак МГУ.

В 1990 году вышел закон о СМИ, позволяющий гражданам создавать свои издания. Тогда журналисты с опытом работы в газете «За коммунистический труд» решили публиковать новую газету. Так, 18 декабря 1990 года вышел первый номер «Грани».

«Когда мы создали газету, то думали, о чем она будет, — объяснил Иван Ступников. — Цели и задачи — освещать те грани действительности, которые волнуют журналистов. Партийные газеты в советское время отличались тем, что писали о том, что думает партийное руководство и партийная организация. У нас же появилось желание высказать свою точку зрения на политические и культурные события. Вот мы и назвали газету „Грань“.

Иван Ступников считает, что газета даже в современном мире социальных сетей должна быть в печатном виде. С другой стороны, отмечает он, электронные СМИ позволяют оперативно доносить информацию и общаться с читателями онлайн. Поэтому «Грань» выходит как в электронном, так и в традиционном бумажном виде. Такой баланс он считает оптимальным.

