Гарибян поучаствовал в деловой программе Дня открытых дверей МГСУ на ВДНХ

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян принял участие в деловой программе Дня открытых дверей Национального исследовательского Московского государственного строительного университета на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Гарибян стал почетным гостем встречи «Диалог «без галстуков». Руководитель Главгосстройнадзора ответил на вопросы студентов и абитуриентов главного строительного вуза страны, поделился личным опытом и обозначил важные, по его мнению, качества, которые могут пригодиться молодым людям для успешного развития карьеры.

Главгосстройнадзор и Московский государственный строительный университет связывают давние партнерские отношения. В феврале 2019 года между ГСН и НИУ МГСУ было подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках более 100 студентов вуза прошли практику в одном из самых цифровизированных надзорных ведомств Московской области. Также с 2021 года ГСН совместно с Институтом строительства и архитектуры МГСУ разработали две программы повышения квалификации по тематике государственного контроля (надзора) в сфере строительства.

Специалисты Главгосстройнадзора участвуют в учебном процессе вуза, курируют лучших студентов и выступают на площадке университета с лекциями о специфике работы и перспективах, которые открывает для молодых специалистов выбор профессии государственного инспектора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.