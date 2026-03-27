Галлюцинации и смерть: россиян предупредили о страшной опасности зараженной муки

В современном мире, как и в прошлые столетия, жизнь невозможно представить без злаков, зерна и муки. Однако эксперты предупредили, что, если в пищу попадет зараженный микроскопическим грибом Claviceps purpurea продукт, который поражает зерна, то это может привести к летальному исходу, сообщает V1.RU .

По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области, злаки, особенно рожь, часто заражаются спорыньей — грибом, образующим в колосе темно-фиолетовые «маточные рожки». Эти рожки содержат токсичные алкалоиды (эрготин, эргометрин) и биологически активные амины (тирамин, гистидин), которые представляют опасность для человека.

Как происходит заражение

Доцент ВолгГМУ Инна Землянская описала развитие спорыньи, поражающей злаковые растения. Споры заражают злаки во время цветения, прикрепляясь к рыльцам через специфическую жидкость. Из спор развивается гаплоидный мицелий, который быстро переходит в бесполую конидиальную стадию с выделением «медвяной росы».

«Медвяная роса» — это сладкая жидкость с конидиями гриба, привлекающая насекомых, которые распространяют споры и заражают злаки. Этот процесс происходит с цветения до полного созревания зерна, когда конидии прорастают и питаются за счет растения.

К моменту созревания зерна из пораженных злаков образуются склероции — твердые черные рожки, в которых гриб переживает зиму.

Последствия для здоровья

Употребление в пищу таких рожков вызывает серьезное отравление, так как токсины спорыньи сохраняются даже после выпекания и длительного хранения.

Алкалоиды, которые содержатся в спорынье, вызывают сокращение гладкой мускулатуры полых органов (кишечник, желудок, матка, сосуды, бронхи). Это вещество также используют в медицине, особенно в гинекологии, для сокращения матки при кровотечениях, например, в послеродовом периоде. В дореволюционной России алкалоиды применялись также для противозаконных и рискованных действий. Но также это вещество вызывает спазм сосудов, ухудшая кровообращение и приводя к гангрене.

Гангрена трудно лечится, часто требуется ампутация. Сосудистый спазм и токсичное воздействие на нервную систему могут привести к смерти. В спорынье содержится лизергиновая кислота, вызывающая при эрготизме возбуждение, галлюцинации и другие нервные симптомы.

В средние века эрготизм называли болезнью дьявола из-за массовых отравлений спорыньей. Вспышки болезни возникали в голодные годы, когда люди были вынуждены есть зараженное зерно, тогда как в монастырях болезни не было, так как там хранили качественную муку и не принимали пораженное зерно.

Есть ли опасность сегодня?

Современные технологии и стандарты качества уменьшают риск спорыньи в зерне, запрещая его использование при отклонениях. Тем не менее, спорынья все еще встречается в некоторых регионах, включая Россию.

«Современные сельскохозяйственные технологии, техника и химические вещества помогают бороться со спорыньей. Существуют стандарты качества, которым должно соответствовать выставляемое на продажу зерно — если в продукции есть какие-то отклонения от норм, ее утилизируют и не допускают к продаже и производству продуктов питания и лекарственных препаратов. Даже скоту запрещается давать в пищу такое зерно. Однако в некоторых регионах, не только России, спорынья все еще встречается», — рассказала Землянская.

