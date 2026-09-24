«Галина» приняла более 5 млн звонков в Подмосковье с 2022 года

Голосовой помощник сети МФЦ Московской области «Галина» принял более 5 млн звонков с начала работы в декабре 2022 года. Более 2 млн обращений он обработал без участия операторов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Голосовой помощник «Галина» работает на горячей линии подмосковных МФЦ с декабря 2022 года. За это время он принял более 5 млн звонков, из них более 2 млн обработал самостоятельно. Жители получают ответы без ожидания оператора, а сотрудники МФЦ могут уделять больше времени сложным обращениям.

Чаще всего жители звонили по вопросам предварительной записи в МФЦ — свыше 640 тыс. звонков. Более 494 тыс. обращений касались заявлений по Росреестру, более 313 тыс. — проверки статуса заявления. О графике работы МФЦ спрашивали свыше 193 тыс. раз, о регистрации по месту жительства — свыше 168 тыс. раз.

«Галина» работает круглосуточно, включая выходные и праздники. Для консультации нужно позвонить по номеру 122 и набрать добавочный 3.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.