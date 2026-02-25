Футбольному фанату в Москве назначили 20 штрафов за «сохраненки» с татуировками

В Москве сотрудники центра «Э» проверили страницу 32-летнего футбольного болельщика во «ВКонтакте» и усмотрели признаки экстремизма в сохраненных фотографиях и видео, датированных преимущественно 2020 годом и ранее, сообщает « Осторожно, Москва ».

Внимание силовиков привлекли снимки людей с татуировками. На ноге девушки обнаружили руну, у неизвестного мужчины на фото такая же была на руке. Еще у одного было «черное солнце» на груди. Все эти символы комиссия признала имеющими нацистский и экстремистский характер.

Кроме того, в сохраненных видео нашлась запись, содержащая украинскую националистическую атрибутику и оскорбления в адрес президента России.

Обвиняемый явился на заседание Нагатинского суда и полностью признал вину. В отношении него составили 20 административных протоколов по статье о публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Каждый из штрафов составляет от 1 до 2 тысяч рублей.

