Фундаментальное преимущество: MAX построен на принципах открытого исходного кода

Мессенджер MAX построен на принципах полностью открытого исходного кода, что является фундаментальным преимуществом для любой IT-инфраструктуры. Об этом сообщил РИАМО IT-эксперт.

«Открытость позволяет независимым экспертам и самой организации проводить полный аудит безопасности, выявлять и устранять потенциальные уязвимости. Это исключает наличие скрытых бэкдоров или нежелательных функций, которые могут быть в проприетарных решениях», — сказал специалист.

По словам эксперта, сообщество разработчиков активно участвует в улучшении платформы, обеспечивая постоянное развитие и адаптацию к новым требованиям.

«Такая прозрачность формирует высочайший уровень доверия к системе», — заключил IT-эксперт.

