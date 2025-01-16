ФСИН опровергла попытку побега заключенных из СИЗО в Ростове через подкоп

Главное управление ФСИН по Ростовской области выступило с опровержением информации о том, что в СИЗО №1 заключенные сделали подкоп и попытались сбежать, сообщает ТАСС .

Как ранее писал SHOT, попытка побега якобы произошла 14 января. По заявлениям издания, отбывавший наказание Эльнур Т. подговорил сокамерников «вырваться на волю», организовав в одном из помещений подкоп. План не смогли осуществить лишь потому, что один из заключенных рассказал обо всем надзирателям.

В результате решившие самовольно освободиться из СИЗО мужчины были задержаны. В камерах заключенных провели обыски, во время которых были обнаружены шампуры и 9 мобильных телефонов.

Данное пенитенциарное учреждение не в первый раз становится объектом скандалов. В декабре стало известно, что сотрудник СИЗО-1 водил женщин в мужские камеры, а также прикрывал продажу СИМ-карт, за что получал деньги от заключенных.

Летом прошлого года террористы захватили сотрудников колонии в заложники.

В этом же следственном изоляторе член банды Цапков Вячеслав Цеповяз почти 2 года содержался в шикарных условиях: «отпуск» проходил с красной икрой и плазменным телевизором. А другой член группировки Вова Беспредел сделал в СИЗО-1 себе виниры за 800 тыс. рублей.