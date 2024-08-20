Члена банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза, которого осудили почти на 20 лет после массового убийства фермеров и их детей в станице Кущевской, содержали в ростовском СИЗО-1 в роскошных условиях. Его «отпуск» продлился два года, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Член известной преступной группировки пребывал в изоляторе, пока суд рассматривал апелляцию по его приговору. Вопреки правилам, его соседом по камере оказался экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, обвиняемый в превышении должностных полномочий, уточняет портал.

Журналисты отметили, что в СИЗО для убийцы и чиновника был предусмотрен плазменный телевизор, а обедали они красной икрой. Помимо этого, оба арестанта регулярно ходили в баню, утверждают журналисты.

При этом несколько лет назад вокруг Цеповяза разгорелся скандал — общественность и правоохранители возмутились тем, что осужденный мог есть крабов и ходить в личный душ в камере.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Тогда его приговорили к 19 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.