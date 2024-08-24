сегодня в 10:05

ФСИН: ИК-19 в Волгоградской области восстановила работу после захвата заложников

Исправительная колония №19 в Волгоградской области вернулась к прежнему режиму работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУФСИН.

Уполномоченные органы проводят следственные действия, чтобы выяснить детали захвата заложников. Также была открыта для свободного проезда дорога к колонии. Ранее там стоял пост ДПС.

Арестанты взяли в заложники сотрудников ФСИН днем 23 августа. Инцидент случился, когда проходило заседание дисциплинарной комиссии.

Уже в 17:25 спецназ Росгвардии уничтожил четырех напавших и освободил заложников. Из-за действий арестантов, четверо сотрудников ФСИН попали в больницу, еще четыре умерли.