ФСБ рассекретила материалы об освобождении лагеря смерти «Освенцима»

80 лет назад, 27 января 1945 года, части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии 1-го Украинского фронта и 115 стрелкового корпуса 59 армии 4-го Украинского фронта освободили выживших узников концентрационного лагеря «Освенцим», который на Западе более известен, как «Аушвиц». В честь годовщины Федеральная служба безопасности РФ рассекретила материалы об этом месте, сообщает пресс-служба ведомства.

В «Освенцим» фашисты привозили евреев из всех европейских государств. Немецкое руководство заставляло узников много работать, а кормило мало. Нацисты надеялись, что эти люди умрут от тяжелых условий труда.

Фашисты загоняли узников в газовые камеры. При этом заключенным говорили, что там проводится «санитарная обработка».

Трупы умерших сжигали в крематориях. На территории «Освенцима» работали 52 печи. Они сжигали, в том числе, тела детей, пенсионеров, женщин и инвалидов. Эти категории людей фашисты считали «непригодными» для труда.

По разной информации, за период работы «Освенцима» фашисты убили минимум 4 млн невинных людей. Для работы в концлагере немцы использовали не только своих солдат, но и так называемых «капо» (Kameradschaft-Polizei — «товарищескую полицию»). Ими становились старосты, надзиратели, старшие рабочих команд. Все преступления нацистов документировались работниками контрразведки «Смерш» НКО Советского Союза.

Работники управления «Смерш» 1-го и 4-го Украинских фронтов начали поиски фашистских палачей. К ним относились руководство «Освенцима», охранники, помощники и другой персонал.

Так, был арестован один из надсмотрщиков, капо, — Юзеф Печка. Он до осени 1939 года проходил службу в армии Польши. Однако попал в плен к фашистам.

Через два месяца Печку освободили. Он получил гражданство Германии.

В 1940 году Печка уклонялся от службы в немецких войсках. Его поймали и отправили в «Освенцим» отбывать наказание в течение трех лет.

Однако в концлагере печка стал надсмотрщиком транспортной команды. В 1943 году срок заключения закончился, и его освободили.

На допросе 12 июля 1945 года Печка говорил, что мог сбежать из лагеря смерти, но не сделал этого. Он «чувствовал себя там хорошо», поскольку был «хозяином над жизнью заключенных».

На допросе 17 мая 1946 года Печка рассказал, что в качестве надсмотрщика каждый день сопровождал узников «Освенцима» на работах. В руках у него всегда было оружие.

«Будучи вооружен палкой, систематически избивал их за то, что они медленно и неохотно работали... Каждую ночь одной только моей группой к крематориям подвозилось от 100 до 500 трупов умерщвленных людей...», — говорил Печка.

Он отмечал, что «эсэсовцы», унтер-капо и капо издевались над узниками «Освенцима», заставляли тяжело работать, наносили удары и убивали людей. Лагерем смерти объект назывался потому, что там массово ликвидировали невиновных людей — русских, французов, норвежцев, поляков и жителей других стран.

Использовались разные способы убийств. Людей уничтожали газом в камерах, расстреливали, вешали, убивали, делая уколы.

В период проведения следствия у Печки развилась шизофрения. Его отправили в психиатрическую больницу. В 1955 году мужчину передали властям Германской Демократической Республики.