сегодня в 13:18

ФСБ нашла казино в колонии в Ростовской области

В новочеркасской исправительной колонии № 14 пресечена противоправная деятельность по организации и проведению незаконных азартных игр, сообщает пресс-служба ФСБ.

Для азартных игр использовались смартфоны и разные сим-карты.

Один из арестантов вел списки игроков самодельного казино и записывал суммы выигрышей. При этом несколько раз в месяц перечислял деньги на банковские счета победителей.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории колонии обнаружены и изъяты игральные карты, игральные фишки, мобильный телефон, сим-карты и иные предметы, использовавшиеся для проведения азартных игр», — подчеркнули в ведомстве.

По данным СМИ, в ИК-14 отбывают наказание так называемые «первоходы» (осужденные впервые). Основная масса сидит за убийства и наркотики