«Фронтовые бригады» поздравили ветеранов Ленинского округа мини-концертами во дворах

В подмосковном Ленинском городском округе по сложившейся традиции в преддверии Дня Победы организовали адресные поздравления ветеранов. «Фронтовые бригады», состоящие из артистов и местных творческих коллективов, под аккомпанемент духового оркестра исполнили песни военных лет под окнами домов, где проживают участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа.

«Мы преклоняемся перед подвигом наших ветеранов и благодарим их за мирную жизнь. Эти мужественные люди отдали свою молодость и здоровье, а многие из них — собственную жизнь, чтобы мы могли жить в мире и свободе. А исполнение фронтовых песен под их окнами — это еще одна возможность сказать им спасибо за наше настоящее и будущее», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

На сегодняшний день в Ленинском городском округе проживают свыше 300 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 8 человек — непосредственные участники и живые свидетели тех событий. Это Виктор Васильевич Жажин, Евгения Владимировна Белоногова, Михаил Никитович Доля, Борис Харитонович Канельский, Иван Григорьевич Серяков, Галим Авхалиевич Ахмадиев, Раиса Степановна Хараланова и Александр Александрович Ковальчук.

По состоянию здоровья большинство из них уже не могут принимать участие в общегородских торжествах, поэтому по сложившейся традиции персональные праздники для ветеранов ежегодно устраивают во дворах их домов.

Двоих из них, Раису Харланову и Евгению Белоногову поздравил лично глава округа Станислав Каторов. Он пообщался с ветеранами, выслушал их рассказы о событиях тех лет, пожелал доброго здоровья.

Евгении Владимировне в январе исполнилось 100 лет, а Раиса Степановна отметит вековой юбилей в следующем году.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.