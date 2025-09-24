Фрязинские школьники примерили на себя роль пожарных

Яркое и познавательное событие произошло в жизни учащихся 4«К» и 1«Г» классов МБОО СОШ № 1. Вместо привычных уроков ребята отправились на экскурсию в настоящую пожарную часть города Фрязине, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это мероприятие стало для них не просто развлечением, а настоящим уроком мужества и безопасности.

С самого порога детей встретили те, кого по праву можно назвать современными супергероями — бойцы пожарной охраны. Но на этот раз их главной задачей было не тушить огонь, а поделиться своими знаниями с подрастающим поколением.

Центром притяжения, конечно же, стала огромная красная пожарная машина. Ребята с восторгом рассматривали ее со всех сторон, а пожарные подробно рассказали о ее оснащении. Дети узнали, для чего нужны каждый шланг, насос и тот самый загадочный рукав, который на самом деле называется «пожарный рукав». Школьникам показали, как молниеносно огнеборцы собираются на вызов, и разрешили посидеть в кабине спецавтомобиля, почувствовав себя если не водителями, то точно важными пассажирами.

Однако самым запоминающимся моментом стала практическая часть. Под чутким руководством профессионалов мальчишки и девчонки смогли попробовать себя в деле! Они учились правильно держать брандспойт и подавать воду, представляя, что укрощают настоящее пламя. А еще — отрабатывали навык переноски «пострадавших» на специальных носилках. Эти упражнения помогли детям понять, насколько сложная, ответственная и физически тяжелая работа у пожарных.

После такого серьезного погружения в профессию ребят ждал приятный сюрприз — детская площадка прямо на территории части. Здесь они смогли выплеснуть накопившуюся энергию и пообщаться в неформальной обстановке.

