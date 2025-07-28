На прошлой неделе президент России Владимир Путин участвовал в торжественной церемонии поднятия государственного флага над атомным подводным крейсером «Князь Пожарский». В своей речи глава государства акцентировал внимание на том, что в грядущие десятилетия ракетоносцы проекта «Борей-А» будут гарантом безопасности страны, сообщает «Царьград» .

После демонстрации видео с участием российского лидера, французская газета Le Parisien отметила, что «Князь Пожарский», учитывая его характеристики, производит впечатление настоящего «монстра». Габариты подводного ракетоносца поражают: длина достигает 170 метров, а вес — 24 тонны. Однако, несмотря на внушительные размеры, он способен развивать скорость до 46 километров в час. Его арсенал включает в себя 16 ракет «Булава» и до 96 боевых боеголовок.

Автор статьи полагает, что название «Князь Пожарский» было присвоено крейсеру не случайно. Он напомнил о событиях 1612 года, когда князь Пожарский сыграл ключевую роль в освобождении Москвы от польско-литовских захватчиков.

В завершение публикации упоминается, что за последние пять лет российский флот пополнился 49 подводными лодками. В следующем году планируется включение в состав Тихоокеанского флота новой подлодки — «Пермь».