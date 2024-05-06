Французский посол Леви прибыл в российский МИД
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Посол Франции в РФ Пьер Леви прибыл днем в понедельник в российский МИД, сообщает РИА Новости.
На вопросы журналистов дипломат не стал отвечать.
Ранее в понедельник в МИД также вызывали британского посла Найджела Кейси. Английский дипломат провел в министерстве порядка 30 минут. Он не отвечал на вопросы корреспондентов.
Также видео с приездом послов в МИД опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства Мария Захарова. На нем видно, как дипломаты выходят из автомобилей. Их встречали журналисты.