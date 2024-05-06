Французский посол Леви прибыл в российский МИД

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Посол Франции в РФ Пьер Леви прибыл днем в понедельник в российский МИД, сообщает РИА Новости .

На вопросы журналистов дипломат не стал отвечать.

Ранее в понедельник в МИД также вызывали британского посла Найджела Кейси. Английский дипломат провел в министерстве порядка 30 минут. Он не отвечал на вопросы корреспондентов.

Также видео с приездом послов в МИД опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства Мария Захарова. На нем видно, как дипломаты выходят из автомобилей. Их встречали журналисты.