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Франция отказала России в консульском доступе к арестованному Павлу Дурову

России отказали в консульском доступе к арестованному во Франции предпринимателю, основателю Telegram Павлу Дурову, сообщает РЕН ТВ .

В посольстве России во Франции заявили, что родственники Дурова не обращались к ним в связи с задержанием бизнесмена. Также известно, что он пользуется услугами французского адвоката.

В диппредставительстве добавили, что Франция никак не уведомляла российскую сторону о задержании Дурова.

Создателя Telegram задержали в парижском аэропорту 24 августа. Власти Франции могут предъявить ему обвинения в терроризме, отмывании денег и торговле наркотиками.

Общественный деятель Екатерина Мизулина заявила, что арест Дурова — это продолжение санкционной политики США. Это удар по блокчейн-проекту TON, в который «инвестировали представители крупного российского бизнеса».