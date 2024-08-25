Мизулина заявила, что за арестом Дурова стоят США

Общественный деятель Екатерина Мизулина заявила, что арест Павла Дурова — это продолжение санкционной политики США. Это удар по блокчейн-проекту TON, в который «инвестировали представители крупного российского бизнеса», написала она в своем Telegram-канале .

По ее словам, в целом американцы «стоят за ситуацией».

«Французы как всегда в последнее время — лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США — жесточайшее», — отметила она.

Дурова задержали вечером в субботу, когда он прилетел на частном самолете в Париж из Азербайджана.

Претензии силовых структур связаны с зашифрованными сообщениями в Telegram и отказом мессенджера сотрудничать с властями ЕС. Дурова могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве.

Ему может грозить 20 лет лишения свободы.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.