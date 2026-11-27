Фотоловушка вновь сняла в Беларуси лесного кота, не встречавшегося более века

Европейский лесной кот вновь попал в объектив фотоловушки в белорусском нацпарке «Припятский». До первой фиксации в июне 2025 года хищника более века не встречали в стране, сообщает «Царьград» .

Нацпарк опубликовал запись от 10 октября 2026 года. Камера сняла животное примерно в четырех километрах от места первой фиксации.

Кадры изучила научный сотрудник парка, специалист по млекопитающим Ольга Харитонович. Она подтвердила, что это европейский лесной кот. Ранее Харитонович определила вид хищника на записи 2025 года.

В нацпарке пояснили, что из-за сезонной линьки животные на двух записях могут выглядеть как разные особи. Она меняет густоту и оттенок шерсти, а также выраженность рисунка. На октябрьском видео кот выглядит упитаннее перед зимой, его мех стал плотнее, а узор — четче и насыщеннее.

«По предварительной оценке, вероятность того, что это один и тот же зверь, составляет около 98%», — подчеркнули в национальном парке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.