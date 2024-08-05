Фото: Зак Эфрон похвастался атлетичным телом после ЧП в бассейне на Ибице
Фото - © zacefron/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Актер Зак Эфрон опубликовал фото с тренировки после новостей, что его экстренно увезли в больницу из бассейна, когда он отдыхал на Ибице. В своем аккаунте в Instagram* звезда Голливуда показал фото, как он тренируется с гантелями в шортах и с голым торсом, сообщает Газета.ru.
Новой публикацией 36-летний Эфрон подтвердил, что вновь приступил к силовым нагрузкам. По словам артиста, он чувствует себя счастливым и здоровым.
3 августа в западной прессе писали, что Зака Эфрона обнаружили в бассейне виллы на Ибице, после чего его решили увезти в больницу. Звезду «Спасателей Малибу» вытащили из воды и передали врачам.
Представитель Эфрона в беседе с TMZ утверждал, что актера увезли в больницу исключительно в качестве меры предосторожности. Это пришлось сделать после «небольшого инцидента во время плавания», говорил близкий актера. Что конкретно случилось с Заком Эфроном, представитель уточнять не стал.
*Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.