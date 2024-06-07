Фото: Ивлеева вышла в свет с короткой стрижкой и спровоцировала слухи о помолвке

Ивлеева появилась на людях с кольцом на безымянном пальце

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева презентовала свой новый бизнес — лапшичную Nudles (название образовано от слов nude — «голый» и noodles — «лапша») в Москве. Во время посещения кафе гости заметили у Ивлеевой кольцо на безымянном пальце правой руки, сообщает kp.ru .

В соцсетях блогер также опубликовала видео, как она подходит к входу в свое кафе и показывает афишу с фразой «Suck it». Заведение находится в Столешниковом переулке.

«При этом внимательные фанаты заметили у артистки кольцо на безымянном пальце правой руки. По традиции на этом пальце носят обручальные и помолвочные кольца», — отмечает издание.

Кольцо, которое заметили у Ивлеевой, вероятно, помолвочное — оно отличается от обручального тем, что идет со вставкой и является непарным. Однако нельзя исключать, что известная телеведущая надела кольцо лишь в качестве украшения, пишет пресса.