Форум «Женщина в бизнесе: стратегия роста» в Клину собрал почти сотню предпринимательниц

29 января в Клин съехались более 80 женщин-предпринимателей со всего Подмосковья: Дубны, Химок, Солнечногорска, Истры и других округов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Форум прошел при поддержке Председателя Московского областного регионального отделения Союза Женщин России — Екатерины Багдасаровой. Гостей мероприятия ждали выступления десятка спикеров, ярмарка фермерских товаров и экскурсия по уникальному музейно-выставочному комплексу «Клинское подворье».

«Начало года — время, когда люди строят планы и составляют списки задач. Сегодня мы говорим о мерах поддержки, делимся опытом, вдохновляемся, созидаем для того, чтобы 2026 стал для нас годом открытий, годом развития и роста нашего женского предпринимательства. Нам есть о чем рассказать, что показать, чем поделиться со своими подругами из других округов», — рассказала о целях встречи Анастасия Мазурина, председатель Клинского отделения Союза Женщин России.

В рамках форума был дан старт работе регионального Клуба женщин-предпринимателей, созданного по инициативе Екатерины Богдасаровой.

Руководителем сообщества стала председатель Клинского местного отделения МОРО СЖР Анастасия Мазурина.