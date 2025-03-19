Форум «Образование и карьера» соберет учащихся в Подмосковье

Открытый профориентационный форум «Образование и карьера» соберет школьников и студентов в ДК 21 марта. Событие предоставит учащимся 8-11 классов, студентам и их родителям уникальную возможность познакомиться с учебными заведениями высшего и среднего специального образования, а также найти работу, сообщает пресс-служба администрации округа Ступино.

Организатором форума выступает центр профориентации и временного трудоустройства молодежи.

Форум будет разделен на пять площадок, каждая из которых предложит участникам различные возможности для развития и выбора профессии.

Первая — «Выбор профессии», предложит профориентационное тестирование, которое поможет школьникам и их родителям определить подходящие профессии, учесть интересы, а также сильные и слабые стороны при принятии решений о будущем.

В зоне «Твоя карьера — твой выбор» пройдет выставка-презентация от работодателей Подмосковья, где участники смогут получить информацию от Кадрового центра Подмосковья о поиске работы, а также поучаствовать в интерактивах и мастер-классах.

Третья локация, «Целевое обучение: актуальные вопросы», предоставит возможность пообщаться с представителями ведущих предприятий и образовательных организаций, а также узнать о процессе приема абитуриентов на целевое обучение.

На площадке «Навигатор поступления 2025» участники смогут ознакомиться с презентациями учебных заведений высшего и среднего специального образования, что поможет им сделать осознанный выбор.

Форум будет работать с 12:00 до 16:00 (18+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.