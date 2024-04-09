Форум безопасного Интернета пройдет в Москве в 13-й раз

Масштабная диалоговая площадка традиционно объединит представителей органов власти и правоохранительных органов, ИТ-отрасли, общественных и научных деятелей, СМИ, блогеров и ведущих экспертов.

Главная тема Форума в 2024 году — «Безопасность семьи и детей в цифровой среде».

«Много молодых ребят мы в этот раз зовем: и студентов, и школьников. Они будут показывать и рассказывать о своих инициативах, проектах в сфере интернет-безопасности. Естественно, и важные темы, серьезные, тоже будут там обсуждаться. Основной акцент в этом году на семьи с детьми, потому что они пользуются сетью. И мамочки, и многодетные мамочки, и отцы, и маленькие ребята — все в гаджетах. И, конечно, тех законодательных моментов, которые сейчас существуют, не хватает для того, чтобы обеспечить полностью безопасность. Мы проводим ежегодно вот такую большую площадку, чтобы все могли высказать свою точку зрения и подискутировать, пообсуждать эти моменты», — отметила директор Лиги безопасного Интерна, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Помимо пленарного заседания, в программе запланирована работа по секциям. Участники обсудят пути развития и возможности регулирования искусственного интеллекта, проблему вовлечения молодежи в диверсии и преступную активность в сети, обеспечение онлайн-безопасности детей и подростков, обход блокировок в Рунете, а также освещение специальной военной операции в социальных сетях, интернет-зависимость и игроманию, цифровизацию образования и другие важные темы.

Кроме того, на Форуме состоится награждение победителей III Всероссийского конкурса школьных сочинений «Безопасный Интернет».

Присоединиться к работе Форума в качестве зрителя смогут все желающие онлайн. Для этого будут организованы прямые трансляции в официальном сообществе Лиги безопасного Интернета в социальной сети «ВКонтакте».

Подробную информацию о XIII Форуме безопасного Интернета можно найти на сайте организации.