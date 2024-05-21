Дрон-камикадзе ВСУ убил женщину в автомобиле в Белгородской области

Гладков: женщина погибла в результате атаки дрона на авто в Белгородской области

Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе. Помимо этого, пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, трагедия произошла рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущуюся машину, где были водитель и три пассажира.

К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека. Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

Гладков сообщил, что свекровь погибшей доставили в областную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, а свекр и муж получили осколочные ранения разных частей тела. Они госпитализированы городскую больницу №2 Белгорода.

По словам губернатора, всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Ранее средства ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.