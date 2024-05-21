Дрон-камикадзе ВСУ убил женщину в автомобиле в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе. Помимо этого, пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, трагедия произошла рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущуюся машину, где были водитель и три пассажира.
К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека.
Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области
Гладков сообщил, что свекровь погибшей доставили в областную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, а свекр и муж получили осколочные ранения разных частей тела. Они госпитализированы городскую больницу №2 Белгорода.
По словам губернатора, всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
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