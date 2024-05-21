Стало известно, сколько чая можно пить в день

Гастроэнтеролог Белоусов: безопасно в день пить до 3-4 чашек чая

Обычно безопасным считается употребление до 3-4 чашек чая в день для взрослого человека, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

21 мая отмечается Международный день чая. Этот праздник провозгласила Генеральная ассамблея ООН в 2019 году.

«Обычно безопасным считается употребление до 3-4 чашек чая в день для взрослого человека. Однако индивидуальные реакции на кофеин и другие компоненты чая могут различаться. Людям с определенными заболеваниями или состояниями здоровья рекомендуется консультироваться с врачом относительно количества чая, которое они могут употреблять», — рассказал Белоусов.

Он добавил, что чай содержит полезные антиоксиданты, полифенолы и флавоноиды, витамины и минералы, которые могут оказать благоприятное воздействие на здоровье.

«Однако употребление большого количества чая может привести к избыточному употреблению кофеина, рискам повреждения печени, почек и желудка. Добавление слишком большого количества сахара также может быть вредным для организма. В целом умеренное употребление чая считается полезным для здоровья», — отметил врач.

Белоусов подчеркнул, что важно соблюдать умеренность в потреблении чая и учитывать индивидуальные особенности организма, чтобы избежать возможных негативных последствий. Нужно обращать внимание на качество чая и избегать добавления большого количества сахара для максимальной пользы для здоровья.