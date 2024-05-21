Кадыров показал работу группы «Ахмата» в окрестностях Спорного

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В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что сейчас на всей ответственной территории проходит ликвидация мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений ВСУ. Главная роль в данной работе у дронов.

Благодаря использованию современных технологий, настоящим профессионалам своего дела и грамотной координации действий бойцы спецназа «АХМАТ» добиваются превосходных результатов на поле боя. Рамзан Кадыров Глава Чечни

Глава Чечни поблагодарил бойцов за эффективную службу.

Ранее Кадыров отметил, что три десятка бронемашин закупил региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова для отправки в зону спецоперации на Украине.