Форум «Армия-2024» начал работать в подмосковном парке «Патриот»

В понедельник в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском округе заработал X Международный военно-технический форум «Армия-2024». В нем принимают участие более 1 тыс. отечественных и зарубежных предприятий, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В этом году форум «Армия» проходит по новой оптимизированной программе, главным акцентом которой станут задачи специальной военной операции на Украине. В мероприятиях будут участвовать руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств.

На форуме планируют представить более 20 тыс. образцов разных военных продуктов, в том числе двойного назначения.

Отдельную экспозицию «Армии-2024» посветят вооружению, которым оснащены ВС РФ. Участники смогут осмотреть образцы, эффективно зарекомендовавшие себя в рамках проведения СВО. Например, на экспозиции можно будет посмотреть в том числе на 152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва», береговой ракетный комплекс «Бастион» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

При этом для продвижения продукции сформируют экспозиции экспортных образцов вооружения и техники.

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