Фонд имени Наташи Едыкиной объявил V Всероссийский конкурс по ПДД для детей

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной, объявил о старте V Всероссийского конкурса видеоработ и презентаций по правилам дорожного движения для участников от 7 до 18 лет, сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс приурочен ко Всемирному дню изобретения автомобиля, который отмечается 29 января. Его цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через развитие творческих способностей и художественно-эстетических навыков.

Организаторы ставят задачи вовлечь детей и их семьи в изучение правил дорожного движения, повысить интерес к безопасности на дорогах, а также привлечь внимание родителей и общественности к проблеме детского травматизма. Особое внимание уделяется формированию у детей навыков безопасного поведения и пропаганде здорового семейного образа жизни.

К участию приглашаются дети от 7 до 18 лет. Работы принимаются на электронную почту video.pdd@fond-edykina.ru согласно положению конкурса. Дополнительная информация доступна по телефонам +7 (903) 947-66-81 и +7(967) 640-17-45 (WhatsApp, Telegram) с 8:00 до 15:00 по московскому времени в рабочие дни.

Участники, приславшие работы до 12 января 2026 года, получат дипломы и подарки от партнеров фонда в своих регионах. Для детей из Москвы и Барнаула, отправивших материалы до 23 января 2026 года, предусмотрено участие в проекте «Юные автомобилисты двух столиц» и отдельное награждение. Подробности размещены на сайте фонда и в социальных сетях.