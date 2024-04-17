«Фонд Бориса Немцова» внесли в реестр нежелательных организаций
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Минюст внес в реестр нежелательных организаций «Фонд Бориса Немцова за Свободу» и «Фонд имени Фридриха Наумана за свободу», сообщает РБК.
По мнению Минюста, деятельность фондов может угрожать безопасности, обороноспособности и конституционному строю РФ. Работа таких организаций на территории страны запрещена.
В 2022 году признали нежелательной польскую WOT Foundation. Именно эта организация с фондом, которые сегодня попал в список, организовывала «Форум Бориса Немцова».
Что касается второго немецкого фонда имени пастора Наумана, он был создан в 1958 году. Организация работает в восточной и центральной Европе, имеет филиал в Москве.
Ранее Минюст включил в список иноагентов журналистов Илью Барабанова и Анастасию Казанцеву. Кроме того, иноагентами признаны журналист Иван Филиппов и политик Николай Кузьмин.