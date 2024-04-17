«Фонд Бориса Немцова» внесли в реестр нежелательных организаций

Фонды Немцова и Наумана получили статус нежелательных организаций в России

Минюст внес в реестр нежелательных организаций «Фонд Бориса Немцова за Свободу» и «Фонд имени Фридриха Наумана за свободу», сообщает РБК .

По мнению Минюста, деятельность фондов может угрожать безопасности, обороноспособности и конституционному строю РФ. Работа таких организаций на территории страны запрещена.

В 2022 году признали нежелательной польскую WOT Foundation. Именно эта организация с фондом, которые сегодня попал в список, организовывала «Форум Бориса Немцова».

Что касается второго немецкого фонда имени пастора Наумана, он был создан в 1958 году. Организация работает в восточной и центральной Европе, имеет филиал в Москве.

Ранее Минюст включил в список иноагентов журналистов Илью Барабанова и Анастасию Казанцеву. Кроме того, иноагентами признаны журналист Иван Филиппов и политик Николай Кузьмин.