Фокус на внешности и тревожность: чем может грозить увлечение селфи

Постоянная съемка селфи способна влиять на самоощущение человека — как в положительном, так и в отрицательном ключе, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Частая съемка селфи может иметь несколько эффектов. Во-первых, появляется фокус на внешности — человек начинает критически относиться к своим физическим чертам, особенно если сравнивает себя с другими пользователями. Это может привести к постоянному самоконтролю и стремлению выбирать только “наилучшие” ракурсы», — сказала Крашкина.

Она добавила, что для некоторых людей селфи становятся формой самовыражения.

«Иногда это помогает принять себя, выстроить образ, показать свою идентичность. Но в других случаях — возникает страх показаться не таким, как ждут другие, особенно в соцсетях. Это порождает тревожность», — предупредила психотерапевт.

По словам Крашкиной, главное психологическое последствие — сравнение с чужими образами, зачастую отретушированными и далекими от реальности.

«Регулярное обращение к селфи может привести к постоянному сравнению с другими. А идеализированные картинки в социальных сетях только усиливают давление и подрывают уверенность в себе», — подчеркнула специалист.

21 июня отмечается День селфи. Праздник появился в США в 2014 году. Селфи — разновидность фотоавтопортрета.