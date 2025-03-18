Флешмоб в честь Дня воссоединения Крыма с Россией прошел в Дзержинском

Праздничный флешмоб в рамках Всероссийской акции «Из Крыма и Севастополя с любовью» ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел 18 марта в Дзержинском, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот солнечный день на площади Дмитрия Донского собрались жители, школьники и городские активисты, чтобы вместе со всей страной праздновал 11 лет исторического события — воссоединения полуострова Крым и города Севастополь с Россией.

Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России был подписан в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве 18 марта 2014 года. Основой этого документа стал общекрымский референдум, на котором 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией. Официальный праздник был установлен в 2015 году.

«День возвращения Крыма и Севастополя — еще одно напоминание о том, что сила русского народа заключается в сплоченности и уважении. С каждым годом мы видим, как Крым преображается, став примером устойчивости и развития», — отметил глава Дзержинского Андроник Пак.

С того памятного дня Крым активно развивается — строятся школы, больницы, жилые дома. Крымский мост стал новой визитной карточкой региона.

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