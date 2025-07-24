Флагами и растяжками украсили Каширу ко Дню города

Улицы Каширы к 669-летию города украсили флагами, растяжками и огнями, которые будут создавать особую атмосферу праздника. День рождения Кашира отметят 25 и 26 июля. Флаги к празднику будут вывешены на улицах Стрелецкой, Пушкарской и в микрорайоне Кашира-2. Кроме того, флагами украсили фонарные опоры, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ежегодно наша родная Кашира преображается ко Дню города. Главная задача — сделать яркий, торжественный образ Каширы, который будет способствовать формированию праздничного настроения у жителей и гостей. При этом обязательно подчеркнется многовековая история города и его выдающихся жителей», — отметил директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.

На празднике жителей и гостей города ждут мастер-классы, выставки, интерактивные игры и молодежные площадки, ярмарки и спортивные мероприятия. Также состоятся выступления коллективов округа и звезд российской эстрады.

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