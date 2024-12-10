Финальная в этом году эко-акция пройдет в Реутове

Финальная в этом году эко-акция пройдет в Реутове, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В субботу, 14 декабря, по адресу: Юбилейный проспект д. 29 пройдет заключительная в 2024 году эко-акция по раздельному сбору вторичного сырья.

В рамках мероприятия любой желающий может принести и сдать раздельно собранные отходы. Для участников предусмотрена удобная инфраструктура по приему пригодных к переработке фракций: пластика, стекла, бумаги и металла, а также многослойных упаковок типа «Тетра Пак».

Во время проведения акции организаторы и волонтеры эко-движения «Раздельный Сбор Реутов» будут отвечать на вопросы участников и рассказывать, как правильно сдавать ТКО.

Собранные фракции региональный оператор «Хартия» отправит в переработку, где они получат вторую жизнь.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции, где можно встретить своих единомышленников, узнать много интересного о раздельном сборе отходов и получить массу положительных эмоций. Но главное — это внести свой вклад в поддержание благополучной экологической обстановки в городе.

Акцию организует Реутовское эко-сообщество «Раздельный Сбор» при технической поддержке регионального оператора по обращению с ТКО.

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