Филипп Ефанов встретился с жителями южной части Павловского Посада

сегодня в 17:29

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов провел пеший обход южной части города. Он встретился с жителями дома № 8 по улице Фрунзе и дома № 5 по улице Щорса, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вопрос, беспокоящий граждан на улице Фрунзе — комплексное благоустройство дворовой территории, замена разбитого окна в подъезде, неудовлетворительная работа дворника.

«Рассмотрим возможность включения дворовой территории в адресный перечень комплексного благоустройства на следующий год. Разбитое окно в подъезде заменим до конца этой недели, скорректируем работу дворника», — сказал Филипп Ефанов.

Жильцы дома № 5 по улице Щорса обратились к Филиппу Александровичу с вопросом ремонта отмостки многоквартирного дома, проведения дератизации подъезда.

«Управляющей компании многоквартирного дома даны поручения по ремонту опалубки, а также, совместно с ГУП МО „КС МО“ провести обследование канализационного колодца с целью устранения подтопления придомовой территории. Дератизацию подъезда проведем до 18 октября», — отметил Филипп Ефанов.

Записаться на личный прием можно по телефону: 2-11-79. Телефон Горячей линии главы округа: 2-12-04.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.