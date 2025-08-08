Филиал Научно-исследовательского института детства открылся в Ленинском округе

Второй в регионе филиал Научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения Московской области (НИКИ детства) появился в Ленинском городском округе. Его открыли на базе новой поликлиники на 750 посещений в смену в Сапроново. Учреждение проверил губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

«Это второй опыт в регионе, когда отделение института открывается прямо в поликлинике. В Видное мы привнесли все самые востребованные, проверенные практики и технологии, которые у нас есть. В частности, здесь скоро будет работать Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра. Детей с такими недугами, к сожалению, много, а найти им квалифицированную помощь бывает непросто. Кроме того, тут будет работать Центр нейрореабилитации для детей от 1 месяца до 18 лет, имеющих перинатальные поражения центральной нервной системы, ДЦП», — сказала директора НИКИ детства, главного педиатра министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

Еще одним преимуществом новой поликлиники в Ленинском округе стало размещение здесь областного Центра спортивной медицины и реабилитации. На его базе молодых спортсменов после полученных травм можно будет восстановить в короткие сроки с помощью разработанных индивидуальных программ. В Подмосковье это первое такое учреждение. В Центре также можно пройти углубленную диспансеризацию, для которой раньше приходилось ездить в другие города. Тренеры учреждений спорта Ленинского округа уже оценили новые возможности.

«Медучреждение в Сапроново — одно из самых крупных в Ленинском округе. Оно позволило существенно разгрузить взрослую поликлинику в Видном, которая работала с существенным превышением мощности, а также повысить доступность медицинских услуг для 74 тыс. наших жителей. Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области мы продолжаем строить и открывать новые объекты здравоохранения», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

6-этажный многопрофильный медицинский центр построен в рамках нацпроекта «Модернизация первичного звена» и способен оказывать медпомощь 500 взрослым и 250 детям в смену.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.