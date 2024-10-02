Фигуранты дела о теракте в «Крокус сити холле» дают изобличающие показания

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в суде изобличают друг друга, сообщает РИА Новости .

Из судебных документов следует, что у следствия есть достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых на свободе может координировать собственные действия с соучастниками преступления. Кроме того, они могут угрожать свидетелям и другим соучастникам, которые дали в отношении них изобличающие показания.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник», и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. В результате их действий погибли 145 человек.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.