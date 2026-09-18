Фетисов и Чаплин проголосовали на выборах в Домодедове и Коломне

Депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов и Никита Чаплин приняли участие в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы 18 сентября в Домодедове и Коломне.

Жители Подмосковья с 18 по 20 сентября выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Проголосовать можно бумажным бюллетенем на участке, дистанционно в электронном формате или на дому — для избирателей с ограничениями по здоровью и другими уважительными причинами.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов проголосовал в Домодедове. Он отметил позитивную атмосферу на избирательном участке.

«Люди приходят с хорошим настроением, многие — целыми семьями, поддерживая давнюю традицию. Каждый сегодня чувствует, что его голос и его участие имеют значение», — сказал Вячеслав Фетисов.

Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин проголосовал в культурном центре «Ледовый» в Коломне. По его словам, на участке организована четкая работа без очередей.

«На участке все проходит организованно, без суеты и очередей. Видно, что процедура отработана до мелочей, а наблюдатели и члены комиссии работают профессионально», — подчеркнул Никита Чаплин.

В Домодедове в дни голосования также проходят концерты, ярмарки и мастер-классы. Общественная палата округа проводит праздничную акцию с вручением подарков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.