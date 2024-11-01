Фестиваль WOOF пройдет в Москве в выходные дни

3 и 4 ноября фестиваль WOOF в 11-й раз откроет свои двери на Хлебозаводе № 9

3 и 4 ноября на Хлебозаводе № 9 в Москве пройдет фестиваль WOOF, который в этом году состоится в 11-й раз. Мероприятие направлено на то, чтобы помочь многочисленным бездомным животным обрести любящие семьи. Это великолепная возможность подарить тепло и уют тем, кто в этом особенно нуждается. Фестиваль состоится при поддержке генерального партнера Валта Пет Продактс®. Организатором является благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника».

Более 80 собак и 150 кошек, которые обитают в местных приютах Москвы и области, соберутся на Хлебозаводе № 9 в надежде найти себе новых хозяев. Все они здоровы, прошли стерилизацию и социализацию — имеют прививки, документы и полностью готовы к переезду в новый дом. Выставка собак пройдет 3 ноября с 11:00 до 19:00, а выставка кошек — 4 ноября с 11:00 до 19:00.

Фестиваль WOOF стал знаковым событием не только в столице, но и в других регионах. С момента своего основания в 2016 году фонд «Ника» провел 25 мероприятий в таких городах, как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и Казань, и 1800 животных обрели свои семьи.

Гостей фестиваля ждут розыгрыши от спонсоров, фотозоны и консультации профессионалов. Также традиционно на WOOF откроется пункт сбора подарков для животных в приютах: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — все это будет передано приютам-участникам.

Тем, кто хочет принять питомца в свою семью, будут предоставлены полезные подарки от партнеров фестиваля. Понадобится паспорт, так как животные передаются только по договору ответственного содержания.

Для детей и подростков подготовлена специальная программа: викторины, творческие мастер-классы и игры на свежем воздухе. Они смогут пообщаться с животными, узнать о правильном уходе и поучаствовать в конкурсах с призами.