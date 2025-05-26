Фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИРОССИИ прошел в «Архангельском»

24 мая на базе государственного музея-заповедника «Архангельское» состоялся региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИРОССИИ. На летней сцене три коллектива из Москвы и Московской области показали зрителям постановки на социальные и философские темы. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Открыл мероприятие танцевальный коллектив «Школа танцев Madison» с ярким номером в стиле хип-хоп.

Приветственное слово всем участникам и гостям фестиваля сказал руководитель Федерального центра развития программ социализации подростков Валерий Майоров.

Миниатюру «Когда за окном дождь» по пьесе «Теперь ты будешь богом» Андерса Дууса показала театральная студия «Овация» из городского округа Красногорск. Данная пьеса относится к жанру подростковой драмы и затрагивает серьезные философские вопросы, через призму восприятия молодых людей.

Сюжет разворачивается в школьном коридоре, где встречаются двое подростков: отличница и хулиганка. Обе оказались там неслучайно — их выгнали с урока истории религии. Конфликт начинается с того, что хулиганку выгнали за заявление о том, что она считает себя лучше бога, а отличницу — за вопрос о необходимости существования бога. Сначала разговор подростков не складывается, но постепенно они начинают открываться друг другу. В ходе откровенной беседы выясняется, что, несмотря на различия в характерах и поведении, обе героини чувствуют себя одинокими.

Кульминация пьесы происходит в финале, когда девочки по очереди изображают бога и приходят к выводу, что если где-то существует высшая сила, то они больше не будут одиноки.

Постановка затронула темы веры, одиночества, подросткового максимализма и поиска своего места в мире.

«Мы ставим постановки на социально — значимые темы на протяжении нескольких лет. Нам нравится это направление, так как считаем его очень близким. В своих постановках мы пытаемся донести до подростков, что они не одни в своих мыслях и страхах», — рассказывает актриса театральной студии «Овация» Екатерина Моисеенко.

Московский социальный подростковый театр-студия «Взлет» показал спектакль «Маленький принц» по мотивам знаменитой повести Антуана де Сент-Экзюпери в современной интерпретации. Это история о маленьком принце, живущем на крошечной планете — астероиде. Каждое утро он ухаживает за своей планетой, выпалывая ростки баобабов, чтобы они не разорвали маленький мир. На его планете растет прекрасная роза, с которой у принца складываются непростые отношения: она манипулирует им, но в итоге признается в любви.

В своей постановке юные актеры постарались донести до зрителя, что не нужно терять детскую непосредственность и способность удивляться миру. Ведь истинная красота и смысл жизни скрыты в простых вещах, которые мы часто не замечаем из-за своей занятости и предвзятости.

Спектакль-перформанс «Бежин луг» — «У страха глаза велики» продемонстрировала студия современного театрального искусства из Одинцовского округа «Эмпатия». Это экспериментальный речевой спектакль по мотивам одноименного рассказа Ивана Тургенева. В представлении были представлены новейшие направления в современном театральном искусстве и экспериментальные техники актерского мастерства.

Основная идея постановки заключается в исследовании темы страха через призму классического произведения Ивана Тургенева. В центре внимания находилась знаменитая цитата писателя: «Бледно — серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса». Эта атмосфера ночного леса и стала отправной точкой для размышлений о страхе.

«Замечательное мероприятие: очень нужное, очень полезное. Здесь происходит живое взаимодействие между детками, между взрослыми, между студийцами и педагогами. Это очень интересная театральная практика, которая дает действенные инструменты для жизни тем, кто выходят на сцену. На фестивале подростки получают замечательные навыки коммуникации, владения собой и взаимодействия с другими. Это очень интересная практика, и её нужно как можно больше и лучше тиражировать. Я считаю, что подростки любят этот жанр, потому что он дает им возможность самовыразиться, минуя травмы в жизни, проиграть те или иные эмоции на сцене. Тут каждый может поставить себя на место любого героя, положительного или отрицательного, найти мотивацию их поступков и, возможно, переосмыслить и что — то в себе исправить», — рассказывает художественный руководитель Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» Вячеслав Науменко.

Помимо ярких выступлений, гостей и участников фестиваля ждала интересная образовательная программа, где каждый желающий смог поучаствовать в мастер-классе по импровизационному игровому театру от тульского сообщества игровой импровизации «ИмпроЛаб». На занятии участники попробовали игру в ассоциации, заканчивали друг — за другом истории, придумывали философские цитаты для социальных сетей, а также поставили мини — спектакль, где нужно было рассказать историю в разных жанрах, придумать на ходу рекламную акцию и создать подходящее сюжету звуковое сопровождение.

«Свежесть, энергия, радость проявленности, катарсис — и все это на фоне усадьбы. Будто символ продолжения культурной России, будто мы передаем этим ребятам ресурсы и возможности, чтобы они могли творить и созидать. Я считаю, что благодаря наличию социальной тематики в искусстве, подростки становятся более честными, не терпящими лжи и фальши. Для них на первом месте в ценностях — экология и взаимопомощь», — делится впечатлениями руководитель КСО «Национальная медиа группа» Мария Залунина.

Закончился фестиваль церемонией награждения, где все участники получили благодарственные письма, и финальной праздничной песней от солистки музыкальной школы «Мелодия» — Арины Белоусовой.

Фестиваль #ПОДМОСТКИРОССИИ организован Федеральным подростковым центром, при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.