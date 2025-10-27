Фестиваль КВН стартовал в Балашихинской школьной лиге

34 команды приняли участие в стартовом фестивале 2 сезона Балашихинской школьной лиги по направлению КВН. Команды дивизиона «Юг» и «Север» выступили на сцене Дворца культуры «Балашиха» 25 и 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Глава Балашихи Сергей Юров поздравил веселых и находчивых школьников с началом нового сезона КВН.

«Прошлый сезон был потрясающий, яркий и, конечно, смешной. Уверен, что этот сезон точно не будет хуже. Ребята, я вам желаю удачи и, самое главное, получить удовольствие от выступления на большой сцене. КВН — это большая семья, и мне приятно, что в нашем городе эта семья с каждым годом становится больше», — сказал Сергей Юров.

В результате первого дня фестиваля малый кубок получила команда «Люди в школьном» школа № 3, средний кубок — «В погоне за пенсией» школа № 7, большой кубок «Старшее звено 3.0» школа № 12. Во второй день фестиваля малый кубок взяли участники команды «Трудное детство» гимназия № 3, средний кубок — команда «Нон-стоп» школа № 3, большой кубок получила команда «Если не мы, то кот» школа № 33.

Следующий раз школьные команды встретятся в играх ¼ финала в декабре. По итогам выступлений будут отобраны 16 команд, которые пройдут в полуфинал.

В новом сезоне в БШЛ принимают участие 35 команд, каждая из которых имеет собственное название, логотип и девиз. Программа сезона включает 13 направлений и 18 дисциплин, а ожидаемый охват участников превысит 10 тысяч человек. Помимо традиционных видов спорта и творческих конкурсов, в сезоне 2025/2026 года появились новые форматы: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и «Голос».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.