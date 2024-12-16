Фестиваль «Для Радости!» прошел впервые в Богородском округе

В преддверии Нового года особенно хочется поделиться с окружающими светлыми и позитивными эмоциями. Именно таков посыл первого фестиваля в Богородском округе «Для Радости!», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это фестиваль для всей семьи. На нем были представлены площадки для гостей разного возраста и с разными интересами. Как отмечают сами организаторы, «… в первую очередь, это фестиваль творчества, душевного интеллектуального общения, музыки и стихов».

В этот день в Ногинском Центре «Про молодежь» для гостей и участников праздника были организованы разнообразные мастер-классы. В частности, работала семейная площадка «Жирафовый свет». На ней были показаны отрывки из спектаклей, семейные творческие номера, прозвучали стихи и песни.

На главной сцене проходила литературно-музыкальная площадка «Свет слов» для молодежи и взрослых людей. Также были организованы площадка настольных игр и философская кофейня, где участники могли поговорить по душам за чашечкой кофе.

Ближе к вечеру на главной сцене начался концерт Рок-группы «3500».

А еще в рамках фестиваля была представлена ярмарка с картинами, открытками, выпечкой, новогодними игрушками, где каждый мог приобрести понравившуюся вещь на память. Завершил фестиваль вечер песен под гитару.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.