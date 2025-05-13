Фермеров Подмосковья 14 мая ждут на обучающем семинаре по гранту «Агротуризм»

В Московской области продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма с целью получения грантов «Агротуризм» на 2026 год. Этот конкурс предназначен для поддержки инициатив, связанных с развитием сельского туризма, и позволяет местным сельскохозяйственным производителям реализовывать свои проекты при финансовой поддержке государства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

К участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные в Московской области, за исключением личных подсобных хозяйств. Участники должны относиться к категории «малое» или «микропредприятие» по Федеральному закону № 209-ФЗ и осуществлять деятельность на сельской территории или в сельской агломерации региона. Грантовая поддержка предоставляется на пятилетний срок реализации проекта, при этом заявители обязаны ежегодно достигать установленных показателей деятельности, что способствует устойчивому развитию сельского туризма в области.

Для тех, кто заинтересован в получении грантов и субсидий на развитие сельского туризма, 14 мая в 14:00 по Московскому времени пройдет обучающий онлайн-семинар, который организовывает министерство сельского хозяйства Российской Федерации. На вебинаре участники узнают о гранте «Агротуризм», требованиях к участникам, документах для подачи заявки и изменениях в законодательстве в сфере поддержки агротуризма.

Для подключения к мероприятию необходимо перейти по ссылке, идентификатор собрания: 6009. Также возможна подключение с использованием оборудования ВКС по IP: 46.31.159.13 и номеру собрания: 6009.

Подробности об условиях участия и требованиях можно найти на официальном сайте Минсельхозпрода Московской области в разделе «Мероприятия». Кроме того, получить консультацию по вопросам участия можно, позвонив специалистам Центра компетенций Московской области по телефону: 8(498)602-29-19, доб. 56560.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.